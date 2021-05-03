شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: لن أوافق على بيع كريم فؤاد للأهلي بأقل من 15 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أنه لا يعلم صحة توقيع كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

قال الطويلة في تصريحات إذاعية: «كريم معار إلى صفوف إنبي لمدة موسمين، وفي حال قرر إنبي تفعيل بند شراء اللاعب فعليه أن يدفع للنجوم 15 مليون جنيه».

وأضاف: «وفي حالة لم يتم تفعيل بند الشراء فسيعود اللاعب إلى نادي النجوم ويصبح ملكا للنادي».

وتابع: «في حال رغب الأهلي ضم كريم فؤاد، فلن أوافق على بيعه بقيمة 15 مليون جنيه، تلك القيمة تم وضعها قبل موسمين ولم يكن اللاعب قد ظهر بشكل جيد مثل الآن».

وواصل: «في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، بالتأكيد سأطلب مبلغ أكبر من 15 مليون جنيه».

وأتم: «وفي حالة تلقي اللاعب عرضا أوروبيا فسأوافق على بيعه بمقابل أقل من 15 مليون جنيه».