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محمد الطويلة: لن أوافق على بيع كريم فؤاد للأهلي بأقل من 15 مليون جنيه

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أنه لا يعلم صحة توقيع كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

قال الطويلة في تصريحات إذاعية: «كريم معار إلى صفوف إنبي لمدة موسمين، وفي حال قرر إنبي تفعيل بند شراء اللاعب فعليه أن يدفع للنجوم 15 مليون جنيه».

وأضاف: «وفي حالة لم يتم تفعيل بند الشراء فسيعود اللاعب إلى نادي النجوم ويصبح ملكا للنادي».

وتابع: «في حال رغب الأهلي ضم كريم فؤاد، فلن أوافق على بيعه بقيمة 15 مليون جنيه، تلك القيمة تم وضعها قبل موسمين ولم يكن اللاعب قد ظهر بشكل جيد مثل الآن».

وواصل: «في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، بالتأكيد سأطلب مبلغ أكبر من 15 مليون جنيه».

وأتم: «وفي حالة تلقي اللاعب عرضا أوروبيا فسأوافق على بيعه بمقابل أقل من 15 مليون جنيه».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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