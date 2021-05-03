شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تبعد أحمد مصطفى عن المشاركة مع الإسماعيلي 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن أحمد مصطفى جناح الفريق يعاني من شد في العضلة الخلفية على خلفية مشاركته في لقاء الإنتاج الحربى مؤخرا.

وأضاف: «مدة غياب اللاعب الشاب تتراوح ما بين أسبوع و١٠ أيام»، وأتم حديثه: «عبدالرحمن مجدى جناح الفريق في مرحلة تأهيل وسيتم الدفع به تدريجيا لحين وصوله الجاهزية البدنية المثلى».

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل في الجولة الـ19 للدورى الممتاز ونجح الدراويش في تحقيق ثالث انتصاراته هذا الموسم بالفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأهلى والسلام، في مباراة غاب عنها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويركز الجهاز الفنى للدراويش خلال التدريبات على تجهيز كل العناصر خصوصا العائدين من الاصابة لضمان جاهزية كل العناصر للمباراة.