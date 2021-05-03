الهاملي يزور معسكر إعداد منتخبات أصحاب الهمم بالعين

نقل محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، تحية أعضاء اللجنة إلى كل المشاركين في معسكر إعداد العين لألعاب القوي لذوي الهمم، كما أكد على تقديره الشخصي وأعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية لمجهودات وتضحيات وحماس اللاعبين المشاركين في المعسكر، وكذلك الأطقم الفنية والإدارية المتواجدين في معسكر مدينة العين.

جاء ذلك خلال زيارته للمعسكر في إطار المتابعة والتشجيع والمؤازرة لأعضاء هذا المعسكر الهام، بالإضافة إلى الوقوف على آخر الاستعدادات والتأكد أن كل الظروف مواتية للخروج من معسكر العين بأفضل إعداد ممكن.

كما وجّه الهاملي حديثه للأطقم الفنية في اجتماعه معرباً عن استعداد اللجنة البارالمبية الإماراتية لتذليل جميع الصعوبات والتحديات، وأنهم حاضرون للقيام بتوفير الأجواء والإمكانات التي تحقق الهدف المنشود من هذا المعسكر، وتمنى أن يكون معسكر العين هو خير إعداد لجميع اللاعبين لتحقيق الإنجازات في البطولات المقبلة وخاصة دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

وفي إجابة على أحد أعضاء الجهاز الفني والذي تحدث عن أهمية الاستمرارية في برنامج الإعداد، فقد أكد رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية على الاستمرار في دعم مثل هذه المعسكرات وإجراء العديد منها داخلياً وخارجياً خلال الأشهر القادمة، مع مراعاة ظروف جائحة كورونا التي تستلزم تدابير خاصة.

كما تفقد محمد فاضل الهاملي الملاعب والتجهيزات الخاصة بالمعسكر وقام بزيارة ميدان العين للفروسية والرماية والجولف، وذلك للتأكد من سير التدريبات وبرامج الإعداد الخاصة بفريق الرماية على خير وجه.

وعلى صعيد متابعة اللجنة البارالمبية الإماراتية بكل قياداتها لمعسكر إعداد العين، تواجد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للّجنة في الزيارة وقد صرّح بأن اللجنة البارالمبية الإماراتية ستسخر كل إمكاناتها لجميع عناصر منتخباتنا الوطنية من لاعبين ومدربين وأطقم إدارية، وهم مستمرون في هذا الدعم فلم تكن هذه الزيارة الأولى له للمعسكر ولن تكون الأخيرة، حيث إن الجميع يسعون لتحقيق هدف وحيد وهو رفعة الرياضة البارالمبية واعتلاء منصات التتويج ووضع الخطط وتوفير الإمكانيات وتذليل العقبات للوصول إلى هذا الهدف.