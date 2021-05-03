المولدوفي فيوريل يتوّج ببطولة الإمارات الدولية للشطرنج

نظم اتحاد الإمارات للشطرنج، الأحد، في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للشطرنج الخاطف 2021، بشكل واقعي على الرقعة بالرغم من صعوبة الظروف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وحضر الافتتاح خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ود. سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، ود. علي الزعابي من نادي اتحاد كلباء، وجمال المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعبدالمجيد محمد الهرمودي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعيد الجاري المدير التنفيذي لنادي الذيد.

وقال المعيني: إن قرار تنظيم اللعبة جاء ضمن الخطوات التي وضعها الاتحاد لمعاودة النشاط الرياضي الحضوري الجزئي، واستجابة لرغبة اللاعبين الذين اشتاقوا إلى صولات وجولات الملوك والبيادق على الرقع الشطرنجية، لقد تمكنا في اتحاد الإمارات للشطرنج من الخروج منتصرين على جائحة كورونا، ولم تتوقف بطولات الشطرنج طوال العام الماضي عبر الإنترنت، ولكن كان لابد لنا من البدء بالمرحلة الثانية بمعاودة النشاط حضورياً على الرقعة، ولو بشكل جزئي ومحدود، فالجميع يعلم أن بطولات الشطرنج قبل الجائحة كانت تضم نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف إمارات الدولة، ونحن نتطلع بتفاؤل كبير لتوسعة المشاركة بتأن وسلاسة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية، فالتزامنا بالتوجيهات السامية لحكومتنا الرشيدة للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع أولوية لا نتنازل عنها.

وشارك على رأس اللاعبين من حملة لقب أستاذ دولي كبير كل من: لاعب المنتخب الوطني للرجال للشطرنج ونادي الشارقة سالم عبدالرحمن، والمولدوفي فيوريل أيورداشيسكو مدرب نادي الشارقة، والأوكراني كوماروف ديمتري، والكوبي والتر أرينسيبيا مدرب الاتحاد، واليوناني جريفاس أفستراتيوس، ومن حملة لقب أستاذ دولي المغربي مخلص العدناني، والأمريكي علي فرحات، والروسي إدوارد كانتر، ولاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج عمران الحوسني، ومن حملة لقب أستاذ اتحاد دولي لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج عثمان موسى، والسوري صهيب العكلة مدرب نادي الشارقة، ومن اللاعبات شاركت عائشة سرحان وريم خليل ونور خضريان، من نادي فتيات الشارقة للشطرنج، كما حظيت البطولة بمشاركة اللاعبين سعيد السويدي وأركان محمود ومحمد عادل، واللاعبتين عبلة الكعبي وخديجة أبوبكر، من نادي الثقة للمعاقين.

وجاء ترتيب الفائزين: فيوريل أيورداشيسكو - سالم عبدالرحمن - عمران الحوسني - د. مرتضى علي - والتر أرينسيبيا - علي فرحات، وأشرف على تحكيم البطولة رئيس الحكام الحكم الدولي إحسان جواد، والحكم الدولي أديب زهراوي، وحكم اتحاد دولي ضحى المعلم.