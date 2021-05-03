شكرا لقرائتكم خبر عن عقود بث المباريات تمنح الدوري الإنجليزي الأفضلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ( أ ف ب)

وضعت عقود البث المحلية والدولية الضخمة للدوري الإنجليزي الممتاز، أنديتها في وضع تُحسد عليه.

وبحسب مدونة «سويس رامبل» المختصة باقتصاد كرة القدم والتي نشرت الأسبوع الماضي فإنه «على الصعيد المحلي، تتفوق صفقة حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز على الدوريات الأخرى، بقيمة 3,6 مليار يورو سنوياً، متفوقة بذلك على الدوري الإسباني (ملياري يورو)، الدوري الألماني (1,4 مليار)، الدوري الإيطالي (1,3 مليار)، والدوري الفرنسي (0,8 مليار)».

وأضافت أن ذلك «يساعد على تفسير سبب حماسة الأندية غير الإنجليزية للدوري السوبر».

ويقترب كل من مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجهان كلاً من باريس سان جيرمان، وريال مدريد في اياب نصف نهائي البطولة، حيث فاز السيتي على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، فيما تعادل تشيلسي مع الريال 1-1 في لقاء الذهاب أيضاً.