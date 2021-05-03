تفاصيل سرقة 50 «ترنج رياضي» من الزمالك.. واتهام مسؤول كبير في النادي وفتح تحقيق عاجل

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الغضب والاستياء تسيطر على أروقة نادي الزمالك بعد تردد بعض الاخبار على المواقع الأخبارية وصفحات الشوشيال ميديا عن فتح تحقيقًا عاجلًا في اختفاء 50 ترنجا رياضيا، من عهدة الملابس الخاصة بقطاع الناشئين، خلال الأيام الماضية.

بدوره، أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، فتحت تحقيقا عاجلا في اختفاء 50 ترنجا رياضيا، من عهدة الملابس الخاصة بقطاع الناشئين، خلال الأيام الماضية.



وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، على أن كل أصابع الاتهامات موجهة إلى مسؤول كبير في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، إلا أن الأمور مازالت قيد التحقيق.

وأشار المصدر، إلى أن أعضاء اللجنة التي تدير القلعة البيضاء في حالة غضب شديدة بسبب ما حدث، وأكدوا أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، وسيعلن عن المتسبب فيما حدث. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونفت إدارة نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود وقفة احتجاجية بمقر القلعة البيضاء، أمس، وأن ما تداول صور قديمة، وليست لها أي علاقة بالوضع داخل النادي اليوم.

وأكدت إدارة الزمالك، فى بيان رسمى، أن ما تداول حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الأعضاء الذين نشروا هذه الصور.

وشددت إدارة الزمالك على استقرار الأوضاع داخل النادي، وتوافد الأعضاء بأعداد كبيرة على مقر نادي الزمالك، مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وطالبت إدارة النادي الجميع بتحري الدقة فيما ينشر حول الزمالك في الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء.