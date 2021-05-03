شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يخضع لاختبار رابيد تيست استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، وكذلك الجهاز الفنى والإدارى والطبى، لتحاليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا، كما هو متفق على إجرائه قبل المباريات بـ48 ساعة استعدادا لمواجهة الأهلى والمقرر لها 6 مايو الجارى، فى التاسعة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية.

ويتابع الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن مباراة الأهلى والمحلة التى ستقام مساء اليوم لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق الأحمر قبل لقاء الخميس.

وكان الاتحاد قد خاض مباراة ودية أمس أمام فريق الأمل وقام العميد باشراك جميع اللاعبين الذين لم يشاركو فى المباريات السابقة لاكتساب حساسية المباريات.

ويسعى حسام حسن لعلاج الأخطاء الفردية التى وصفها بالمؤثرة وكذلك علاج إهدار الفرص السهلة والتى تسببت في إهدار زعيم الثغر لنقطتين مهمتين بعدا كان الفريق متقدم بهدفين نظيفين فرط في اللقاء وعاد سموحة وتعادل بهدفين لكل فريق .

و عقد حسام حسن جلسة خاصة مع عمار حمدى لرفع الروح المعنوية للاعب قبل موقعة الاهلى التى يعول عليها الكثير لعودة الانتصارات .