شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجرى مسحة كورونا واحدة لكل مباراتين فى الدوري توفيراً للنفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قراراً بخضوع فريق الكرة الأول بالنادى لمسحة كورونا مرة واحدة لكل مباراتين فى الدورى، بعد قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية لتكاليف المسحات، وفى ظل رغبة المجلس فى توفير النفقات.

وأجرى الدراويش مسحة كورونا قبل مواجهة الإنتاج الحربى التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد وجاءت نتيجتها سلبية للفريق، مع ثبوت إصابة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا، ليخضع للعزل المنزلى، فيما سيخوض الدراويش مباراة الجونة بدون مسحة جديدة معتمداً على نتائج مسحة مباراة الإنتاج الحربى فيما يجرى ايهاب جلال مسحة جديدة غداً الثلاثاء لتحديد موقفه من المباراة.

ويترقب النادى الإسماعيلى ظهور نتيجة مسحة كورونا لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق لحسم مصيره من النزول للتدريبات ومن ثم قيادة الفريق فى مواجهة الجونة المقبلة، وكشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى أن إيهاب جلال، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا وغاب عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربى لا يعانى من أية أعراض للفيروس وحالته الصحية مطمئنة للغاية، لدرجة دفعت البعض لمحاولة إقناعه بحضور المباراة من المدرجات إلا أن جلال رفض ذلك خوفًا من انتشار العدوى، مفضلاً الالتزام بالعزل المنزلى لحين الخضوع لمسحة جديدة وتأكد سلبيتها للعودة لتدريبات الفريق.

وحرص النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى على الاتصال بجلال هاتفيًا للاطمئنان عليه، مؤكدًا توفير كامل الدعم والرعاية للمدرب فى العزل وسط دعوات جماهير الدراويش بسرعة شفائه للحاجة لجهوده لإنقاذ الفريق من مغبة الهبوط.

وتأكدت إصابة إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلي، بفيروس كورونا، حيث تم إخطاره بثبوت إيجابية الرابيد تيست مع الفريق ليقرر إجراء مسحة كورونا جاءت نتيجتها إيجابية، ليقود حمد إبراهيم المدرب العام للفريق مباراة الانتاج الحربى بدلا منه.

ويغيب محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى عن مباراة الفريق أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الــ20 من بطولة الدورى الممتاز، جاء ذلك، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد، فى المقابل يستعيد الدراويش جهود لاعبه فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الانتاج الحربى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.