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برة الملعب.. نادين القرش لاعبة اليد: بحب أمينة خليل ونفسى أكون مصممة أزياء

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نادين القرش، لاعبة الكرة اليد فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

 

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ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

الصيد لأنه بيعلم الصبر.

 

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ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

مكرونة الفريدو 

 

من نجمك المفضل؟

محمد سند

 

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من مطربك المفضل؟

تامر حسني 

 

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كان نفسى أكون مصممة أزياء.

 

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لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟ 

 

بتجاهلهم وامشى.

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أمينة خليل.

 

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بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال 

 

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رجل رياضى فى تخصصى. 

 

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لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

مقدرش تسيب الرياضة و  لو تركت كرة اليد هلعب اى ثانية؟

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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