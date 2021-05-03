شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: تطبيق بروتوكول الـ VAR خاطئ فى ركلة جزاء الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، عن خطأ الفار فى التعامل مع ركلة جزاء الزمالك التى تم احتسابها فى مباراة بيراميدز والتى جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقال ناصر عباس فى تصريحات لـ الخليج 365، فى مباراة الزمالك وبيراميدز احتسب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح الزمالك فى الدقيقة 89 بناءً على استدعاء من تقنية الـVAR وبعد مشاهدة الحالة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعى مخالفة لمس الكرة باليد.

وأضاف الحكم الدولى السابق، تم تنفيذ ركلة الجزاء من لاعب الزمالك بن شرقي والذى سجل منها هدفا واحتسب الحكم الهدف ولكن تدخل الVAR وقام باستدعاء الحكم مرة أخرى بسبب خطأ فى إجراءات تنفيذ ركلة الجزاء وتدخل الVAR، وفى استدعاء الحكم خطأ وذلك نتيجة عدم وجود تأثير واضح من قبل أى لاعب خاصة حارس مرمى فريق بيراميدز أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

وتابع ناصر عباس، هنا يأتي دور حكم المباراة مع طاقم التحكيم قبل المباراة في كيفية التعاون المثمر بين طاقم التحكيم فى إدارة المباراة بأقل الأخطاء، وكذلك دور لجنة الحكام في نشر الثقافة التحكيمية فى قانون كرة القدم وتطبيق بروتوكول تقنية الVAR وذلك عن طريق المحاضرات والتدريبات المستمرة، وتفعيل دور اللجنة الفنية وتكليف محاضرى اللجنة بالمتابعة الدورية نحو فهم وتطبيق قانون كرة القدم .

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وتقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد في الدقيقة 39، وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.