شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يطير إلى روسيا للمشاركة في بطولة جراند سلام المؤهلة لأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو اليوم الاثنين إلى روسيا للمشاركة في بطولة جراند سلام التي تستضيفها مدينة كازان خلال الفترة من ٣ وحتى ٧ مايو الجاري. والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٩ أغسطس المقبلين.

تضم البعثة ستة افراد برئااسة العميد عمرو مكرم عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعه المدرب الهولندي جورجى سيرجييفتش، وأربعة لاعبين هم، أحمد على عبدالرحمن وإن ٦٦ كيلو جراما، ومحمد محى الدين وزن ٧٣ كيلو جراما ،. وعبدالرحمن محمد وزن ٨١ كيلو جراما، وحاتم عبدالآخر وزن ٩٠ كيلو جراما.

من جانبه قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة أتحاد الجودو إن المنتخب استعد للبطولة من خلال إقامة معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي، تحت قيادة المدير الفني الازوبكستاني جمالوف شارك فيه ٨ لاعبين، ولكن الجهاز الفني قرر المشاركة بأربعة لاعبين فقط نظرا لإجراء رمضان درويش عملية الزائدة الدودية وإصابة محمد عبدالموجود، وإعداد كل من محمد على ومحمد عبدالعال للبطولة الأفريقية التي تستضيفها السنغال نهاية الشهر الجاري والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو

وأضاف أن المنتخب أمامه بطولتين للتأهل للأوليمبياد وهما بطولة أفريقيا التي يحتفظ منتخبنا بلقبها وبطولة العالم التي تقام بالمجر في يونيو المقبل، لافتا إلى أن بطولة جراند سلام التي تقام بمدينة كازان الروسية هي أخر بطولات الجراند سلام هذا العام .

أشار إلى أن المنتخب تأهل منه ٣ لاعبين إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وهم رمضان درويش ومحمد على ومحمد عبدالموجود، ويسعي الإتحاد إلى تأهل الثنائي محمد محي وحاتم عبدالآخر ليصبح عدد المتأهلين ٥ لاعبين في إنجاز لم يحدث من قبل في إتحاد الجودو أن يتاهل ٥ لاعبين إلى الدورة الأوليمبية .