شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في ريـال مدريد قبل مواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريـال مدريد، ضربة موجعة بعد تأكد غياب أحد نجوم الفريق، عن المباراة المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

ويحل ريـال مدريد ضيفًا على تشيلسي، مساء الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وذكر ريـال مدريد في بيان، أن رافائيل فاران، مدافع الفريق، أجرى فحوصات طبية صباح اليوم الإثنين، أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

وكشف برنامج «الشيرنجيتو» أن فاران سيكون بحاجة إلى راحة لمدة 10 أيام، مما يعني أنه سيغيب بشكل رسمي عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وموقعة إشبيلية بالدوري الإسباني.