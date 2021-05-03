شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار ومبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في إياب منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان السيتي تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم في حديقة الأمراء بفرنسا، بنتيجة (2-1).

وجاءت قائمة الفريق الباريسي كالتالي:

«نافاس- ريكو- سايداني- راندريمامي- باكير- كيمبيمبي- ماركينيوس- ديالو- فلورينزي- داجبا- كيهير- كورزوا- هيريرا- دانيلو- رافينيا- فيراتي- باريديس- نيمار دا سيلفا- سارابيا- دراكسلر- دي ماريا- مويس كين- إيكاردي- مبابي».

وأعلن الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان أن إدريسا جايا رغم أنه مستبعد بعد طرده في لقاء الذهاب، إلا أنه انضم للقائمة المسافرة إلى مانشستر.