شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فالنسيا يقيل مدربه بعد الخسارة أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي فالنسيا إقالة خافي جراسيا، المدير الفني للفريق بعد خسارته أمام برشلونة بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني الممتاز.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن قرار فالنسيا بإقالة المدرب بعد عدة اجتماعات أقيمت اليوم الإثنين، قبل أن يعلن نادي فالنسيا في بيان رسمي توجيه الشكر لجراسيا على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ولم يحقق فالنسيا انتصارًا في الدوري الإسباني منذ شهر مارس بعد فوزه على غرناطة بهدفين مقابل هدف واحد، ليفشل جراسيا في قيادة فالنسيا لتحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإسباني.

ويحتل فالنسيا المركز الـ14 من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وتولى جراسيا قيادة فالنسيا في الصيف الماضي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخاض فالنسيا تحت قيادة جراسيا 38 مباراة في مختلف المسابقات وفاز في 11 وتعادل 12 بينما خسر 15 مرة.