شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من عماد سليمان في الإسماعيلي قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي والمشرف على فريق الكرة الأول، إعادة فرض السرية على التدريبات خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم منع حضور كافة وسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك من أجل فرض مزيد من التركيز والانضباط بين صفوف الفريق، قبيل مواجهة الجونة بمسابقة الدورى المصرى.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الجونة، المقرر له الأربعاء المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.