شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بقوته الهجومية أمام المحلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث؛ من أجل المضي قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 37 نقطة، جمعها من 16 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري».

وتعادل في 4 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة» على الترتيب.

فيما يدخل غزل المحلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق لمباراة المحلة الليلة، وتضم كلاً من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.