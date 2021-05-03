شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بقوته الهجومية أمام المحلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث؛ من أجل المضي قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
يدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 37 نقطة، جمعها من 16 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري».
وتعادل في 4 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة» على الترتيب.
فيما يدخل غزل المحلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق لمباراة المحلة الليلة، وتضم كلاً من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.