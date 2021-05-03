شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء ثنائي طلائع الجيش من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي طلائع الجيش عن شفاء المدافع إسلام جمال، والجناح الإيفواري إبراهيما كونيه، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، من فيروس كورونا.

ليصبح بذلك الثنائي جاهزًا للمشاركة في مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 22 غيرها.