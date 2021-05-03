شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مفاجئ لأوسكا أمام موتشوفا ببطولة مدريد للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودّعت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا دورة مدريد للألف نقطة لدى السيدات من الدور الثاني، بسقوطها المفاجئ أمام التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة العشرين 6-4، 3-6، 6-1.

في حوزة أوساكا حاملة لقبي بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا المفتوحتين، سبعة ألقاب في مسيرتها الاحترافية، حققتها جميعها على الملاعب الصلبة من دون أن تتمكن حتى الآن من الظفر بواحد على الأراضي الترابية.

وخاضت اليابانية (23 عامًا) أولى الدورات على الملاعب الترابية منذ رولان جاروس 2019، وتفوقت على مواطنتها ميساكي دوي في الدور الأول، إلا أنها سقطت أمام موتشوفا (24 عامًا) التي دخلت قائمة العشرين الأوليات مطلع هذا الأسبوع للمرة الأولى في مسيرتها.

وهذا الفوز الأول لموتشوفا على أوساكا في ثاني لقاء بينهما، بعدما حسمت الأخيرة المواجهة الأولى في دورة سينسيناتي الأمريكية العام الماضى.

واحتاجت التشيكية إلى كسرٍ واحد للإرسال في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتمضي قدمًا وتحسمها 6-4. تأخرت أوساكا التي بلغت ربع النهائي في مدريد منذ عامين، 1-3 في الثانية إلا أنها فازت بخمسة أشواط متتالية لتفرض مجموعة ثالثة حاسمة.

واستعادت موتشوفا المتوجة بلقب وحيد في مسيرتها الاحترافية في سيول عام 2019، رباطة جأشها كاسرة إرسال أوساكا حاملة لقب أربع بطولات غراند سلام، في الشوط الثاني وتقدمت 5-1 لتحسم الفوز في ساعة و49 دقيقة. وتلتقي التشيكية في الدور الثالث مع اليونانية ماريا ساكاري أو الاستونية أنيت كونتافيت.