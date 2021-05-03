شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يرحل عن الزمالك في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

طلب كارتيرون من إدارة الكرة من الآن البدء في البحث عن عرض لمروان حمدي لتسويقه وإعارته، بسبب عدم قناعته به وعدم الحاجة إليه وصعوبة حصوله على فرصته مع الفريق خلال اللقاءات المقبلة بسبب الاعتماد بشكل أساسي على المغربي حميد أحداد في خط الهجوم ومن بعده التونسي سيف الدين الجزيري.

وكان الزمالك قد تعاقد مع مروان حمدي في يناير الماضي من صفوف مصر للمقاصة في صفقة بلغت 13 مليون جنيه.

وحصل مروان حمدي على فرصته مع الزمالك أكثر من مرة، لكنه لم يترك بصمة سوى في مباراة تونجيث السنغالي وتسجيل هدفين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وبخلاف ذلك لم يترك أي بصمة وتعرض لانتقادات قوية من جانب جماهير الزمالك.