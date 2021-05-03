شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يرحل عن الزمالك في الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.
طلب كارتيرون من إدارة الكرة من الآن البدء في البحث عن عرض لمروان حمدي لتسويقه وإعارته، بسبب عدم قناعته به وعدم الحاجة إليه وصعوبة حصوله على فرصته مع الفريق خلال اللقاءات المقبلة بسبب الاعتماد بشكل أساسي على المغربي حميد أحداد في خط الهجوم ومن بعده التونسي سيف الدين الجزيري.
وكان الزمالك قد تعاقد مع مروان حمدي في يناير الماضي من صفوف مصر للمقاصة في صفقة بلغت 13 مليون جنيه.
وحصل مروان حمدي على فرصته مع الزمالك أكثر من مرة، لكنه لم يترك بصمة سوى في مباراة تونجيث السنغالي وتسجيل هدفين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وبخلاف ذلك لم يترك أي بصمة وتعرض لانتقادات قوية من جانب جماهير الزمالك.