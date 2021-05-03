شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يطمئن على لاعبيه في ودية الأمل قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة المدري الفني حسام حسن، على الحالة الفنية والبدنية للاعبى زعيم الثغر قبل مواجهة الأهلى الخميس في الجولة الـ20 للدورى الممتاز، خلال التجربة الودية للفريق السكندرى التي خاضها أمس، أمام فريق الأمل بنادي الاتحاد، فاز بها (7/0).

وأحرز الأهداف كل من، خالد قمر، أحمد راشد، محمد الصباحي، حسام عاشور، عبدالسميع إبراهيم، أحمد حجي (هدفين).

يذكر أن الاتحاد تعادل مع سموحة (2/2)، أمس السبت، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

واستعاد الاتحاد السكندري خدمات ظهيره الأيمن، محمود شعبان، قبل مواجهة الأهلي. وكان شعبان قد أصيب بكسر مضاعف، غاب على أثره 3 أشهر، قبل أن يتدرب مع زملائه مساء اليوم الأحد.