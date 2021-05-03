شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على غزل المحلة في تاريخ مواجهات الفريقين الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الإثنين، على غزل المحلة، في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني بالدوري برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك، لكن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام أسوان والمقاصة، أما غزل المحلة يحتل المركز 11 برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

ويحمل لقاء الليلة، رقم 93 في تاريخ مواجهات الفريقين، ويتفوق الأهلي بشكل واضح بفوزه خلال 51 مباراة، بينما كانت الغلبة لغزل المحلة خلال 11 مباراة وتعادل 30 مرة.

وكان أول لقاء بين الفريقين بالدوري يوم 26 أكتوبر 1956 في ملعب المحلة، وتعادل الفريقان 1-1، وسجل وقتها عصمت البهنسي للمحلة، وأحرز للأهلي رفعت الفناجيلي.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين، فاز بها الأهلي عن طريق محمد شريف (هدفين)، ومحمود كهربا يوم 18 ديسمبر الماضي، ويُعد حسام حسن، المدرب الحالي للاتحاد السكندري، هداف مواجهات الفريقين، برصيد 7 أهداف.

أما خالد عيد المدير الفني الحالي لغزل المحلة، فيعد هداف زعيم الفلاحين أمام الأهلي برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع عبدالعظيم الشورى.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، هي فوز الأهلي بنتيجة 4-0، حيث حقق تلك النتيجة في 3 مواجهات أمام المحلة، في مواسم 1958-1959، و1975-1976، و1977-1978،وكان أكبر فوز حققه زعيم الفلاحين على الأهلي كان في موسم 2009-2010، بنتيجة 2-0.

ويعد أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي وغزل المحلة، بواقع 20 مواجهة بين الفريقين.