شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية ترفض إدانة تصرفات جماهير مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، الإثنين، أنه لا يمكنه إدانة تصرفات جماهير كرة القدم التي اقتحمت ملعب مانشستر يونايتد للاحتجاج ضد ملاك النادي، ما تسبب في تأجيل المباراة أمام ليفربول.

وأبلغ كليفرلي محطة سكاي نيوز: «لا يمكننا إدانة الصور التي شاهدناها عن اقتحام الملعب، نحتاج لتفهم إحباط الجماهير وليس فقط جماهير مانشستر يونايتد بل العديد من الأندية».

وتأجلت مباراة القمة بين يونايتد وضيفه ليفربول في الدوري الممتاز، الأحد، بعد أن شقت جماهير يونايتد طريقها إلى أرض الملعب واقتحمت ملعب أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.

وكانت المباراة ستلعب أمام مدرجات خالية بسبب قيود كوفيد-19 لكن ذلك لم يمنع المشاهد الفوضوية داخل وخارج أولد ترافورد التي أدت إلى إصابة ضابط بزجاجة، وفقا لبيان شرطة مانشستر الكبرى، ولا توجد أي إشارات على الموعد الجديد للمباراة، وكان يونايتد صاحب المركز الثاني بحاجة للفوز حتى يحرم مانشستر سيتي من التتويج.

وتأتي الاحتجاجات المخطط لها بعد قرار يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى، وانهارت خطط هذه المسابقة الانفصالية في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.