شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: جريشة جامل الزمالك أمام سموحة وما حدث هو رد للظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن شعور نادي الزمالك بالظلم من الحكم جهاد جريشة بعد مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس الأحد، يأتي لكون نفس الحكم جامل الزمالك من قبل في نهائي كأس مصر 2014 وساهم في تتويج الأبيض باللقب على حساب ناديه.

وتعادل الزمالك (1-1) أمام بيراميدز في مباراة الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وحدثت أزمة كبيرة بعد المباراة بسبب شكوى الزمالك من قرارات جهاد جريشة.

وسبق أن صرح فرج عامر في أكثر من مناسبة بأن سموحة خسر لقب كأس مصر نسخة 2014 لصالح الزمالك بسبب أخطاء التحكيم في ذلك الوقت.

اقرأ أيضًا

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز.. وصراع القمة يشتعل

بالفيديو.. بن شرقي الـ 90+ ينقذ الزمالك من السقوط أمام بيراميدز في الدوري المصري

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك يشعر بالظلم من الحكم جهاد جريشة في مباراته مع بيراميدز والتي انتهت بالتعادل».

وتابع: «حتى لو لم يظلمهم الحكم، الزمالك متأكد من ظلمه لهم، لأنه جامل الزمالك في نهائي كأس مصر ٢٠١٤ أمام سموحة وأهداهم الكأس في مجاملة صارخة للزمالك على حساب سموحة المكافح وحرمنا من الكأس».

وأضاف: «وللعلم من يجاملك يوما ويقبل بظلم الآخر تأكد أنه سيأتي يوم ويظلمك لحساب فريق آخر، الطبع يغلب التطبع».

واختتم: «ليت الجميع يعلم ذلك ويأخذوا من الحكم الدولي محمود البنا المثل، كان عادلاً تمامًا ولم يستطع أحد التحدث معه، ولم يجامل أي فريق من قبل».

فرج عامر عبر فيسبوك

وكتب عامر منشورًا آخر عبر «فيسبوك» قال فيه: «ما تتعامل به.. يرد إليك!»

فرج عامر عبر فيسبوك

ويحتل نادي الزمالك حاليًا صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحل سموحة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.