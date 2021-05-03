شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يونايتد يعترف بصعوبة التعاقد مع مهاجم تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، إن ناديه لا يملك الميزانية المطلوبة للتعاقد مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، بعدما ذكرت تقارير أنه قد يكلف النادي اللندني 40 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار).

وسجل أبراهام 12 هدفا مع تشيلسي في كل المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يعد يلعب في التشكيلة الأساسية مع البلوز منذ تعيين المدرب الألماني توماس توخيل في يناير الماضى، وذكرت تقارير بريطانية أن أبراهام مهاجم إنجلترا، الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2023، هو الهدف الأساسي لوست هام خلال هذا الصيف.

وقال مويس قبل مواجهة بيرنلي في الدوري اليوم الإثنين: «إذا كان هذا هو الرقم وهذا ما يتم قوله، فنحن نستبعد ذلك، وأضاف: «لا نملك هذا المبلغ. ليس لدينا المال لشراء مهاجم بهذا المبلغ. هذا سيجعلنا خارج الحسابات تماما».

وتابع: «لا أعتقد أننا سندفع هذا المبلغ من أجل لاعب واحد. سأشعر بالاندهاش إذا حدث ذلك، ويحتل وست هام المركز السادس برصيد 55 نقطة من 33 مباراة وبفارق ست نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب الذي خاض مباراة إضافية».