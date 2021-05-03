شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لغزل المحلة لمواجهة الأهلي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفع فريق غزل المحلة، الذي يقوده خالد عيد شعار التحدى أمام الأهلى في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ويقدم المحلى هذا الموسم أداءً جيدًا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري. ويحتل أصحاب الأرض المركز الحادي عشر من سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بعد لعب 18 مباراة.

وينتظر أن يخوض المحلة اللقاء بتشكيل مكون من عمرو شعبان، في حراسة المرمى وأمامة محمد فتح الله وأحمد عيد وهاني عادل وفتحي مبروك وهشام بلحة وإسلام فؤاد وخالد الإخميمي وبسام ماهر وأحمد الشيخ ومحمد كارم.