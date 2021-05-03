شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كازان جراند سلام للجودو تنطلق الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجرى غداً في فندق كورستون في مدينة كازان الروسية قرعة بطولة كازان جراند سلام ، التي تقام مبارياتها خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري بمشاركة 420 لاعباً ولاعبة من 83 دولة من بينها 10 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب ولبنان والجزائر.

ومن المنتظر أن يسبق مراسم القرعة وصول المنتخبات المشاركة، وموافقتها على إجراء فحوص كورونا (PCR)، منذ اليوم الأول كشرط أساسي لمشاركة الرياضيين كافة ، فيما ستجرى مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية، التي يشدد عليها الاتحاد الدولي للجودو في بطولاته كافة .

وتعقب مراسم القرعة إجراء فحوص PCR لليوم الثاني في فندق البطولة للمشاركين كافة ، وتتواصل الفحوص في الفترة المسائية للاعبين المشاركين في اليوم الأول لمنافسات البطولة، والتحقق من الأرقام والاوزان.

وعلى ضوء الجدول الزمني للبطولة، فإن منافسات الدور التمهيدي ستبدأ صباح الأربعاء لأوزان السيدات الخفيفة وهي 48، و52، و57، و60، و66 كجم، على أن تقام الأدوار النهائية لتلك الأوزان في الفترة المسائية من بعد غد الأربعاء.

وسيكون الظهور الأول للاعب منتخبنا فيكتور سكرتوف الفائز مؤخراً بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى يوم الخميس المقبل، على ضوء قرعة البطولة لوزن تحت 73 كجم التي يشارك فيها 45 لاعباً من أفضل أبطال العالم، حيث يحتل لاعبنا المركز الثامن في تصنيف المشاركين في بطولة كازان والمركز 22 عالمياً، ما يعكس قوة المنافسة.

وتتواصل نزالات البطولة حتى موعد الختام يوم السبت المقبل، مع تطبيق ضوابط صحية صارمة لحماية اللاعبين، وتوفير كل تدابير الصحة والسلامة لهم، لا سيما وأن غالبيتهم سوف يشاركون في بطولة العالم التي تقام في العاصمة المجرية بودابست في 6 يونيو المقبل، ثم دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية في يوليو 2021.

(وام)