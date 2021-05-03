في مباراة الزمالك وبيراميدز.. اتحاد الكرة يحسم الجدل: جهاد جريشة احتسب 5 دقائق فقط وليس 8

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مسئولو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم الدولي جهاد جريشة، والذي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز والتي أقيمت مساء أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز، قد احتسب 5 دقائق فقط وقتاً بدلاً من الضائع وليس 8 كما يتردد.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن مسئولو اللجنة أكدوا أن جريشة احتسب 5 دقائق فقط وقتاً بدلاً من الضائع وأخطر الحكم الرابع بذلك، وبعد احتساب ركلة الجزاء وإعادتها أضاف جريشة دقيقتين وأبلغ طاقم حكام تقنية الفيديو بذلك.

وأشار المسئولون إلى أن جريشة لعب 7 دقائق ونصف قبل أن ينهى اللقاء، ولم يطلق صافرته قبل احتساب الوقت الضائع كاملاً كما يتردد.

وكان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد في الدقيقة 39، وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.