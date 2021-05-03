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أبرزها غزل المحلة والأهلي وقمة إشبيلية وبلباو.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم، الاثنين، عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

وست بروميتش ألبيون X وولفرهامبتون

الساعة السابعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي X وست هام يونايتد

الساعة التاسعة والربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

إشبيلية X أتلتيك بيلباو

الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD            

تورينو X بارما

الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD          

الدوري الألماني

ماينز 05 X هيرتا برلين

الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD                 

غزل المحلة  X الأهلي

الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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