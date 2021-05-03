أبرزها غزل المحلة والأهلي وقمة إشبيلية وبلباو.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الاثنين، عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

وست بروميتش ألبيون X وولفرهامبتون

الساعة السابعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي X وست هام يونايتد

الساعة التاسعة والربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

إشبيلية X أتلتيك بيلباو

الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي

تورينو X بارما

الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

الدوري الألماني

ماينز 05 X هيرتا برلين

الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

الدوري المصري

غزل المحلة X الأهلي

الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport