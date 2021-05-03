أبرزها غزل المحلة والأهلي وقمة إشبيلية وبلباو.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم، الاثنين، عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:
وست بروميتش ألبيون X وولفرهامبتون
الساعة السابعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بيرنلي X وست هام يونايتد
الساعة التاسعة والربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium
إشبيلية X أتلتيك بيلباو
الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
تورينو X بارما
الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
الدوري الألماني
ماينز 05 X هيرتا برلين
الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
غزل المحلة X الأهلي
الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport