شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أحمد حمدى للجونة نهاية هذا الموسم؟.. الزناتي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام الزناتي، المشرف على الكرة بنادى الجونة، إن الجهاز الفنى للجونة بقيادة رضا شحاتة لم يتطرق بعد لحسم مصير أحمد حمدى لاعب وسط الفريق المعار لمونتيريال الكندى حتى نهاية الموسم الجاري، سواء بتجديد إعارة اللاعب أو العودة للفريق نهاية الموسم بنهاية الإعارة.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجونة لم يحسم قراره بشأن أحمد حمدى أو أى لاعب آخر بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق فى الوقت الراهن، نظرا لأن الموسم يتبقى فيه أكثر من 15 أسبوعا، ومن المبكر الحديث عن مصير اللاعب، حتى لا يتأثر استقرار الفريق بالميركاتو الصيفي قبل أوانه.

وكان نادى الجونة قد أعلن في فبراير الماضي إعارة أحمد حمدى، لاعب الفريق، إلى نادى مونتريال الكندى لنهاية الموسم.

وانضم أحمد حمدي لقطاع ناشئي النادي الأهلي، وكان عمره ثمانية أعوام، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في نادي الشياطين الحمر عن طريق جاريدو وهو في عمر 16 سنة قبل أن ينتقل إلى الجونة.

وانضم أحمد حمدي إلى منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب مصر للشباب في 2014، ثم شارك في مباراة جنوب أفريقيا ومصر لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، ثم اختاره الكابتن معتمد جمال في سنة 2017، ضمن اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر في بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.

وسجل حمدى، ظهوره الأول مع فريقه مونتريال إمباكت الكندى، خلال مواجهة نظيره كولومبوس كرو، التى انتهت بالتعادل السلبى، على استاد "سابوتو"، مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات القسم الشرقى للدوري الأمريكي بالموسم الجارى.

وشارك أحمد حمدى مع مونتريال ضد كولومبوس كرو في الدقيقة 64 من زمن المباراة بدلا من اللاعب عمار سيديتش.