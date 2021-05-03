شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لعبد الشافى وأبو جبل لتحديد موقفهما من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى، ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفهما من مواجهة سموحة، المقرر لها الخميس المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة السكندرى الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعرض محمد عبد الشافى وأبو جبل للإصابة بفيرس كورونا، ليغيب الثنائى عن صفوف الزمالك فى المواجهات الأخيرة التى خاضها الفريق فى مسابقة الدورى، حيث غاب أبو جبل عن مواجهتى المقاولون العرب وبيراميدز، فيما غاب عبد الشافى عن مواجهات البنك الأهلى والمقاولون وبيراميدز.

وتولى محمود جنش حراسة عرين الزمالك فى مواجهة المقاولون، وحصل محمد عواد على فرصة المشاركة أمام بيراميدز، فيما قاد الجبهة اليسرى عبد الله جمعة وأحمد فتوح بدلاً من عبد الشافى.

ويجرى الثنائى مسحة طبية جديدة لتحديد موقفهم من الإصابة بالفيرس، وموعدة العودة للتدريبات الجماعية للزمالك، والاستعداد مع الفريق للمواجهات المقبلة.

الزمالك مازال فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.