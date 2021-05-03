شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقرار يمنح دعدور صك المشاركة على حساب مسعود فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد دعدور، حارس مرمى المصرى، المشاركة بشكل أساسى لحماية عرين الفريق البورسعيدى أمام أسوان فى المباراة المقررة لها بعد غد الأربعاء فى الجولة العشرين للدورى بعد ظهوره بشكل جيد خلال المباراتين اللذين خاضهما مؤخرا أمام طلائع الجيش بكأس مصر والأهلى بالدورى.

ورغم حالة التألق الذى ظهر عليها أحمد مسعود فى الفترة الأخيرة إلا أن على ماهر المدير الفنى للفريق يبحث دائما عن الاستقرار فى مركز حراسة المرمى ومنح الفرصة للحارس الذى يشارك ويظهر بمستوى جيد، ومنذ منح الفرصة لأحمد دعدور للمشاركة بشكل أساسى أمام طلائع الجيش وظهر الحارس بشكل جيد نال عليه ثقة مديره الفنى وهو ما جعل الأخير يعتمد عليه بشكل أساسى فى لقاء الأهلى بالرغم من صعوبة تلك المواجهة .

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز 7 وتعادل 8 وخسر 4 أحرز لاعبوه 23 ومنى مرماه بـ15 هدفا .

من ناحية أخرى يبحث على ماهر عن مخرج لحل أزمة العقم التهديفى الذى يمر به الفريق فى ظل الفرص الكثيرة التى تتاح للفريق أمام مرمى المنافسين إلا أن الرعونة وقلة التركيز تؤدى فى النهاية لضياعها بسهولة .