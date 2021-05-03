شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا ومروان وصلاح محسن.. صفقات بقيمة 70 مليون جنيه والمحصلة 4 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضجة كبرى صاحبت مفاوضاتهم مع النادي الأهلي، وبأرقام خيالية تمت عملية انتقالهم بنجاح إلى القلعة الحمراء، واعتبر كل واحد منهم الأغلى فى وقت إبرام الصفقة، لتدعيم الهجوم الأحمر، غير أنهم لم يقدموا إضافة تذكر مع الفريق، رغم أن إجمالى الثلاث صفقات كبد خزينة الأهلي حوالى 70 مليون جنيه.

مروان محسن

البداية كانت مع مروان محسن، الذى انضم إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية عام 2016 بعد تألقه مع الدراويش، غير أنه وعلى مدار 5 مواسم تقريباً ورغم حصوله على الكثير من الفرص، لم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده كماهجم الأهلي الأساسي.

مروان محسن انتقل إلى الأهلي مقابل 10 ملايين جنيه حصل عليها النادي الإسماعيلي، واعتبرت تلك الصفقة هي الأغلى آنذاك، ولم يسجل مروان محسن مع الأهلي في الموسم الجاري سوى هدف وحيد خلال مشاركته فى 13 مباراة وصنع هدفين.

صلاح محسن

انضم صلاح محسن إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف إنبي فى موسم الانتقالات الشتوية عام 2018، حيث صاحبت صفقته ضجة هائلة باعتبارها الأغلى في ذلك الموسم بعدما وصلت إلى 38 مليون جنيه، ورغم حصول اللاعب على الكثير من الفرص لم يقدم الأداء المنتظر، حيث خرج للإعارة ثم عاد من جديد ولكنه لم يقدم المردود المطلوب من الجماهير، وفي الموسم الجارى سجل صلاح محسن هدفا وحيدا خلال مشاركته فى 14 مباراة وصنع هدفاً وحيداً.

والتر بواليا

كان والتر بواليا مهاجم الجونة السابق والمنضم إلى الأهلي في يناير الماضي، أحدث الصفقات التي خذلت عشاق القلعة الحمراء في مركز الهجوم، حيث كبدت صفقة بواليا خزينة الأهلي مبلغ 22 مليون جنيه، ورغم مشاركته فى 16 مباراة بالموسم الجاري لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما.