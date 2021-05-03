شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة حازم إمام ظهير أيمن الفريق، للمشاركة فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، فى مواجهة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافاسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واعتمد كارتيرون فى الفترة الأخيرة على التونسى حمزة المثلوثى، إلا أن اللاعب لم ينجح فى إقناع الخواجة الفرنسى بإمكانياته، الأمر الذى دفع كارتيرون للتفكير بجدية فى الاستغناء عن خدمات المثلوثى فى نهاية الموسم الجارى.

وشارك حازم إمام فى مواجهة بيراميدز أمس الأحد، بعدما دخل بديلاً للمثلوثى فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وذلك بعد انتهاءه من خوض البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى الأيام الماضية بسبب الإصابة.

لقاء الزمالك وبيراميدز أنتهى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.