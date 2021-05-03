شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات موقف المصابين بالأهلي قبل القمة.. وموقف معلول من مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل قائمة المصابين فى الأهلي أحد أبرز الأزمات التى تواجه المارد الأحمر الفترة الحالية خاصة فى ظل ضغط المباريات للفريق. الأهلي يعاني من غياب عدد كبير من لاعبيه المصابين الفترة الحالية ما جعل الجهاز الفنى يستعين ببعض الوجوه الصاعدة أو من دكة البدلاء لتعويض هذه الغيابات.

وتضم قائمة المصابين بالأهلى كلاً من: على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وحمدى فتحي وسعد سمير بجانب المُصابين منذ فترة وأبرزهم محمد محمود.

وفيما يتعلق بموقف على معلول الذي يعاني من تمزق فى العضلة الخلفية، فمن المقرر أن يعود لتدريبات الفريق الجماعية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى الذى يؤديه حالياً وأوشك على الانتهاء.

وسيكون معلول جاهزا بنسبة كبيرة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 14 أو 15 مايو الجارى فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

أما بدر بانون وأيمن أشرف فقد اقتربا من العودة لتدريبات الفريق الجماعية وسيكون ضمن قائمة الأحمر لمباراة الاتحاد السكندرى الخميس المقبل بالدوري أو مباراة الزمالك على أقصى تقدير.

ويعانى أيمن أشرف من خشونة الركبة فيما يعانى بانون من إجهاد عضلى عام تتطلب إراحته الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بسعد سمير فقد إشتكى من آلام بسيطة فى الضامة خلال مباراة الجونة الأخيرة بالدوري وسيعود عقب مباراة الأتحاد السكندرى على أقصى تقدير.

وفيما يتعلق بموقف حمدي فتحي فقد بدأ أمس، الأحد، المشاركة فى تدريبات الفريق مُرتدياً "جبيرة" للحفاظ على نفسه بعد الجراحة التى أجراها قبل أسابيع في "الكوع".

أما محمود متولي وكريم نيدفيد فقد تعافيا من الإصابة وشاركا في تدريبات الفريق الماضية فالأول عائد من جراحة الصليبي والأخير عائد من عدة جراحات فى الركبة.

أما محمد محمود فقد اقترب هو الآخر من المشاركة في تدريبات الفريق خلال منتصف مايو الجارى.

قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة الليلة في الدوري شهدت عودة محمود وحيد بعد غياب عدة أسابيع للإصابة.