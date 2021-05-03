شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عثمان يطلب جلسة مع رئيس النجوم لحل أزمة الغرامة والطويلة يرفض المسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النائب أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالا بمحمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل للتنسيق لعقد جلسة لبحث كيفية تسديد غرامة الـ 20 مليون جنيه والخاصة بصفقة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى بعد عقوبة اتحاد الكرة بخصم ثلاث نقاط من رصيد الدراويش.

من جهته أبدى محمد الطويلة ترحيبه بالجلوس مع الإسماعيلى شريطة أن تنهى الأزمة بشكل فعلى ويتم سداد الغرامة كاملة، وليس كما حدث فى وقت سابق مجرد اتصالات هاتفية فقط، ووعده النائب أحمد عثمان بإنهاء الأزمة الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع مجلس الإسماعيلى.

من ناحية أخرى، حرص ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على الاستفسار من مسئولى الدراويش عن أزمة خصم ثلاثة نقاط من الفريق الاصفر بفرمان من اتحاد الكرة، وطمأن مسئولى القلعة الصفراء المدرب المتواجد فى العزل المنزلى للتعافى من كورونا على أن النادى شكل لجنة للتواصل مع نادى النجوم لبحث طريق تسديد المبلغ لعدم إقرار العقوبة على الدراويش.

وكشف علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن اتحاد الكرة لم يخطر الإسماعيلى بخصم أى نقاط من رصيده، مؤكدا أن قرارات لجنة الانضباط بخصوص قبول طعن الإسماعيلى شكلا ورفضه موضوعا بسبب أنه لم يكن هناك قرار بخصم نقاط وأن موضوع خصم نقاط مرتبط بحل الموضوع بين الإسماعيلى ونجوم المستقبل.

ووجه وحيد رسالة طمأنة لجماهير الدراويش بأن الأزمة الحالية فى طريقها للحل، وسيكون هناك اتفاقيات وحلول للأزمة بشكل رسمى بين الإسماعيلى ونجوم المستقبل وعقد اتفاق على تسوية جميع الأمور.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلى فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلى فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

لم تكد جماهير النادى الإسماعيلى تفرح بمواصلة الدراويش عروضهم القوية تحت قيادة إيهاب جلال وحصد ثلاث نقاط ثمينة فى مباراة الإنتاج الحربي، نقلت الفريق للمركز الـ 15 بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة، حتى تلقت صدمة قوية بقرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الدراويش بسبب أزمة إبراهيم حسن لاعب النجوم الذى انتقل إلى الدراويش معاراً.

يترقب النادى الإسماعيلى ظهور نتيجة مسحة كورونا لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق لحسم مصيره من النزول للتدريبات ومن ثم قيادة الفريق فى مواجهة الجونة المقبلة، وكشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى عن أن إيهاب جلال، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا وغاب عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربى لا يعانى من أية أعراض للفيروس وحالته الصحية مطمئنة للغاية، لدرجة دفعت البعض لمحاولة إقناعه بحضور المباراة من المدرجات إلا أن جلال رفض ذلك خوفًا من انتشار العدوى، مفضلاً الالتزام بالعزل المنزلى لحين الخضوع لمسحة جديدة وتأكد سلبيتها للعودة لتدريبات الفريق.

وحرص النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى على الاتصال بجلال هاتفيًا للاطمئنان عليه، مؤكدًا توفير كامل الدعم والرعاية للمدرب فى العزل وسط دعوات جماهير الدراويش بسرعة شفائه للحاجة لجهوده لإنقاذ الفريق من مغبة الهبوط.