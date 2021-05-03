شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن تعافى إسلام جمال وكونيه من كورونا.. ومسحة للقاء المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش سلبية مسحة كورونا للثنائى إسلام جمال والايفوارى إبراهيما كونيه لاعبى الفريق ليصبح الثنائى جاهزا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث غاب اللاعبان عن مباراة أسوان الاخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجرى فريق طلائع الجيش مساء اليوم، الاثنين، مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالكامل استعداداً لمباراة المقاصة، ويغيب على الفيل لاعب طلائع الجيش عن المباراة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان، ويواصل طلائع الجيش تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الفريق الفيومى.

وانتزع طلائع الجيش ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو جمال في الدقيقة 63، وعمرو مرعي في الدقيقة 90، وإسلام محارب في الدقيقة 92، من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 20 في المركز الـ 12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ 13.