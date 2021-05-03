شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعترف: طارق حامد يستحق الطرد مثل تراورى فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت أخطاء تحكيمية كثيرة، أبرزها عدم طرد الثنائى طارق حامد وإيرك تراورى لاعبى الفريقين، وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جهاد جريشة احتسب 8 دقائق وقتا بدلا من الضائع ولعب أقل من دقيقتين ومش عارف ليه، فى تسريب من لجنة الحكام بيقول أن السماعات باظت وعشان كده أنهى المباراة وهو عذر أقبح من ذنب، ياسلام ماتوقف المباراة وتصلح السماعات ياما تعتمد على نفسك وتبلغ الطاقم أنك هتكمل بمجهودك وتجرى شوية".

وأضاف خالد الغندور، "فرق 6 دقائق ونص كتير اوى ومحدش يقولك أصل الوقت الضايع تقديرى للحكم، على فكرة ممكن كان بيراميدز يكسب لأن الزمالك كان مندفع للهجوم، وأؤكد المباراة لن تعاد مثلما تردد بالأمس، وكمان الناس اللى بتقول طارق حامد يستحق الطرد بقولهم مش لوحده تراورى لاعب بيراميدز يستحق الطرد أيضا، والزمالك له ضربة جزاء لم تحتسب لحميد أحداد".

وتابع الغندور، "الفار قال لجهاد جريشة تراورى يستحق الطرد والحكم تجاهل طرده بعد ضرب محمود علاء دون كرة، وبلغوه فى السماعة ويقولك أصلها باظت، على فكرة القصة دى محدش يعرفها".

وأكمل بندق، "بيراميدز تسيد الشوط الأول وعبد الله السعيد لاعب كبير ورمضان صبحى محتاج يبقى أفضل، وأظن محمد عواد هيبقى اساسى الفترة الجاية فى الزمالك لحين إشعار أخر، انما اللى عمله زيزو وضياع الفرصة والشباك خالية تعد من الطرائف والعجائب فى المباراة، شوفنا دونجا موت نفسه عشان يصلح غلطته وأنقذ الكرة".

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، فى الدقيقة 39 وتعادل بن شرقى فى الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.