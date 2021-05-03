شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة فى سموحة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فرج عامر، رئيس نادى سموحة صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق الكروى بعد مواصلة الأداء الجيد أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأخيرة للدورى وتحويل الهزيمة بفارق هدفين إلى تعادل بهدفين لمثليهما فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية أول أمس السبت .

واستمر سموحه فى مواصلة عروضه الجيدة بعد فوزه على الأهلى باستاد السلام بهدفين مقابل هدف، نجح اللاعبون فى خطف نقطة التعادل من أنياب الاتحاد السكندرى بعدما تأخروا بهدفين نظيفين وهو ما أثلج صدر مجلس إدارة الموج الأزرق الذى أشاد باللاعبين كثيرًا الذين نجحوا فى العودة بتلك المواجهة بالرغم من صعوبتها فى ظل الحماس الزائد الذى شهدته المواجهة خاصة أن ديربى الإسكندرية دائما ما يشهد قوة فى الأداء سواء داخل الخطوط أو خارجها.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 28 نقطة من 19 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن فاز فى 5 وتعادل 13 وخسر مباراة وحيدة ، احرز لاعبوه 28 هدفا ومنى مرماه بـ20 هدفا .

ويسعى مجلس إدارة سموحة لتحفيز اللاعبين بشكل دائم من أجل مواصلة العروض القوية على أمل احتلال إحدى المراكز المؤهلة للبطولات القارية للعودة للمشاركة مرة أخرى بعدما خاض من قبل لاعبى الموج الأزرق الكونفدرالية الأفريقية وظهروا بشكل جيد فى عهد حمادة صدقى المدير الفنى الأسبق للفريق .