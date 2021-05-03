شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد جراحة "الفتق" لعلى جبر.. واللاعب يستعد لتدعيم بيراميدز أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، فكرة خضوع على جبر مدافع الفريق لعملية جراحية بعدما اشتكى اللاعب من "الفتق"، الأمر الذى أدى لاستبعاده من المشاركة مع فريقه فى المواجهات الماضية.

وخضع على جبر لبرنامج علاجى دون تدخل جراحى تحت إشراف طبيب الفريق، ومن المنتظر أن يصبح على جبر جاهزًا من الناحية الطبية لتدعيم دفاع فريقه فى مواجهة سيراميكا المقرر لها الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى.

ويواصل على جبر الغياب عن صفوف فريقه فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها الخميس المقبل، باستاد السلام، لعدم جاهزيته، حيث يخوض اللاعب برنامج تأهيلى خاص فى الوقت الحالى، تمهيدًا لعودته.

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.