شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. دعابة شادى مع سمير زاهر تحرمه من أمم أفريقيا 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد المطبخ الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن شادى محمد لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، حيث لم يكن له حظ فى المشاركة مع المنتخب فى أمم أفريقيا 2010 رغم مشاركته فى بطولة أمم أفريقيا 2008 مع المنتخب، وذلك بسبب دعابة بينه وبين سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أثناء أحد المعسكرات قبل البطولة.

دائما ما كان شادى محمد يتحدث فى المعسكر مع سمير زاهر فى وجود بعض اللاعبين، وكان الحديث طريفا وأخذ شادى محمد يطلق النكات على زملائه بطريقته المعروفة بخفة الدم، وكانت إحدى "القفشات" على حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى وقتها.

دعابة شادى محمد وصلت إلى مسامع حسن شحاتة ليغضب ويتخذ قرارا سريا بعدم مشاركة شادى محمد مع المنتخب، وبالفعل لم ينضم مدافع الأهلى السابق لمعسكرات المنتخبات من بعدها.