شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد أيمن أشرف وبدر بانون فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي خدمات الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون فى مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل في بطولة الدورى الممتاز. ويغيب بدر بانون عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب معاناته من حالة إجهاد عضلى فضّل على إثره الجهاز الفني إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.

فيما اشتكى أيمن أشرف من "خشونة" الركبة استلزمت منحه "حقنة" من أجل إزالة آلام الخشونة وحتى يخوض اللاعب التدريبات بدون آلام.

وبات من المقرر أن يعود أيمن أشرف وبدر بانون لقائمة الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، بل إن الأحمر قد يستعيد الثنائي فى مباراة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري بعدما انتهي الثنائي تقريباً من خوض برنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، بالمحلة في الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري، وتضم قائمة الفريق للمباراة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة عودة محمود وحيد بعد تعافيه من الإصابة ووالتر بواليا الذي كان يخرج لأسباب فنية، بينما يستمر غياب بدر بانون وأيمن أشرف وغياب محمود كهربا.