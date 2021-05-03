"نجم الأهلي".. عبدالله جمعة يختار أفضل لاعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد عبدالله جمعة لاعب وسط نادي الزمالك أنه مستعد للتوقيع على عقود تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء "على بياض".
وينتهي تعاقد عبدالله جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.
وقال عبدالله جمعة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" "شرف لي التواجد في نادي الزمالك، تحدثوا معي، ومستعد للتوقيع على بياض لنادي الزمالك في أي وقت لتجديد الوقت، وإن شاء الله التوقيع في يونيو المقبل".
وتابع "بالتأكيد أتمنى الإحتراف في الخارج، لكن لن أرحل خارج مصر أو حتى داخل مصر إلا بموافقة نادي الزمالك، وحدث من قبل، كان هناك عرض وتم رفضه".
وعن صالح جمعة تحدث "اقول لصالح جمعة ربنا يكرمك وتكسر الدنيا وتعود للنادي الأهلي".
وشدد "أكبر خطأ في حياتي هو العودة من الاحتراف أثناء تواجدي في ألمانيا".
وصرح "إن شاء الله الموسم القادم ننافس على لقب دوري أبطال أفريقيا، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله ننافس على لقب الدوري وكأس مصر الموسم الحالي".
وواصل "أقول لجماهير الزمالك "متزعلوش"، وإن شاء الله القادم يكون أفضل".
وعن من هو الأفضل في مصر قال "أحسن لاعب في مصر حاليا هو أفشة، لا أغازل الأهلي لكن فعلا أفشة هو الأفضل في مصر، لاعب ذكي ويشبه عبدالله السعيد عندما كان في الأهلي".
وأكد "كنت مضغوط لفترة بسبب فيديو مباراة السوبر الأفريقي، عندما تواجدت في الملعب أمام الأهلي بالسوبر تعرضت للسباب بوالدتي، ذهبت للجماهير وقلت لهم "مش سامع" بعد ركلة الجزاء وهو شعور لا إرادي وغصب عني".
واختتم "نعد جماهير الزمالك أن نسعدهم الفترة المقبلة، وشعر بالظلم خلال فترة تجمع المنتخب لأمم أفريقيا 2019".