"نجم الأهلي".. عبدالله جمعة يختار أفضل لاعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عبدالله جمعة لاعب وسط نادي الزمالك أنه مستعد للتوقيع على عقود تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء "على بياض".

وينتهي تعاقد عبدالله جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وقال عبدالله جمعة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" "شرف لي التواجد في نادي الزمالك، تحدثوا معي، ومستعد للتوقيع على بياض لنادي الزمالك في أي وقت لتجديد الوقت، وإن شاء الله التوقيع في يونيو المقبل".

وتابع "بالتأكيد أتمنى الإحتراف في الخارج، لكن لن أرحل خارج مصر أو حتى داخل مصر إلا بموافقة نادي الزمالك، وحدث من قبل، كان هناك عرض وتم رفضه".

وعن صالح جمعة تحدث "اقول لصالح جمعة ربنا يكرمك وتكسر الدنيا وتعود للنادي الأهلي".

وشدد "أكبر خطأ في حياتي هو العودة من الاحتراف أثناء تواجدي في ألمانيا".

وصرح "إن شاء الله الموسم القادم ننافس على لقب دوري أبطال أفريقيا، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله ننافس على لقب الدوري وكأس مصر الموسم الحالي".

وواصل "أقول لجماهير الزمالك "متزعلوش"، وإن شاء الله القادم يكون أفضل".

وعن من هو الأفضل في مصر قال "أحسن لاعب في مصر حاليا هو أفشة، لا أغازل الأهلي لكن فعلا أفشة هو الأفضل في مصر، لاعب ذكي ويشبه عبدالله السعيد عندما كان في الأهلي".

وأكد "كنت مضغوط لفترة بسبب فيديو مباراة السوبر الأفريقي، عندما تواجدت في الملعب أمام الأهلي بالسوبر تعرضت للسباب بوالدتي، ذهبت للجماهير وقلت لهم "مش سامع" بعد ركلة الجزاء وهو شعور لا إرادي وغصب عني".

واختتم "نعد جماهير الزمالك أن نسعدهم الفترة المقبلة، وشعر بالظلم خلال فترة تجمع المنتخب لأمم أفريقيا 2019".