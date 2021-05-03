التظلمات: هناك حالات "مستفزة" للجماهير.. وسبب وراء عدم إيقاف تنفيذ عقوبة عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، سبب عدم إيقاف تنفيذ عقوبة إمام عاشور ولاعبي الزمالك مواليد 99 لحين البت في التظلم.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

واستعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك بشأن اللاعبين: أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، عمر ياسر، يحيى مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أجاب الشوربجي عن سؤال سبب عدم إيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في التظلم، قائلا: "هناك حالات (مستفزة) للجماهير، على سبيل المثال لاعب قام بالتعدي على حكم المباراة، أو لاعب ضرب آخر عن عمد.. كيف يتم إيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في التظلم؟".

وأضاف: "اللاعب الذي وضع نفسه في موقف مثل هذا ويتم إيقافه 10-15 يوما نحن نحميه من نفسه، والاستئناف لا يوقف التنفيذ".

وتابع: "قرار الانضباط نافذ ولا يجوز إيقافه إلا بقرار نهائي صادر عن لجنة الاستئناف، على سبيل المثال لجنة الانضباط أوقفت ربيع ياسين (مدرب منتخب الشباب السابق) وقام بتقديم استئنافا.. هل تم رفع قرار الإيقاف عنه أم أنه مازال موقوفا؟".

وواصل: "إذا كان هذا هو المتبع، فكان من الأولى ألا تتخذ المحاكم في أدوارها الأولى قرار الحبس فقد تم حبس المتهم ظلما".

وبسؤاله عما إذا كان تم التحقيق مع اللاعبين قبل اتخاذ القرار، قال: "لم يتم التحقيق، اللائحة تلزمنا بالتحقيق (إذا لزم الأمر)، بمعنى أنه إذا احتاج القرار لاستبيان ما أو إذا كان عناك غموض أو إبهام فنضطر للبحث عن أدلة أخرى سواء كانت إدانة أو براءة".

وعما إذا قام الزمالك بتقديم تظلم على عقوبة إمام عاشور هل سيتم تأييد نفس العقوبة، قال الشوربجي: "سبق وأكدت إنه إذا قدم الزمالك تظلما سأدعو اللجنة للانعقاد مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب، وليس بالضرورة القرار ذاته.. فقد يجد جديد".