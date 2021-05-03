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"عودة السولية".. تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في الدوري.

ويستضيف غزل المحلة على ملعبه نظيره الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي خلف المهاجم: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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