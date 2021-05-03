شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات مصير النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، مجهولًا مع نهاية الموسم الحالي، في ظل الأنباء التي تفيد بإمكانية رحيله عن ناديه.

وبحسب صحيفة «سبورت بيلد«، فإن بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، يتجهز للتفاوض مع مسؤولي البايرن من أجل رحيل موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بضم صاحب الـ32 عامًا، الذي يقدر سعره حاليًا بحوالي 60 مليون يورو.

ويستهدف وكيل الدولي البولندي نقل لاعبه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، التي لن تجد مشكلة في تلبية متطالباته المادية وراتبه المرتفع.

وسبق لوكيل ليفاندوفسكي محاولة إقناع إدارة النادي البافاري بالسماح للمهاجم المخضرم بمغادرة ملعب أليانز أرينا مرتين، عامي 2018 و2019، لكن طلبه قوبل بالرفض التام قبل أن يمدد اللاعب عقده حتى صيف 2023.

وتبقى هناك 3 خيارات أمام أفضل لاعب في العالم خلال الفترة المقبلة، أولها توقيعه على عقد جديد وإنهاء مسيرته بملعب أليانز أرينا، أو الانتظار حتى نهاية عقده والرحيل مجانًا.

وهناك خيار ثالث يتطلع إليه زاهافي، ألا وهو فتح خطوط اتصال مع مسؤولي بايرن ميونخ لإقناعهم بالسماح للاعب بالرحيل هذا الصيف.