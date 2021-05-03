شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد استاد غزل المحلة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وغزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز، ويدخل الأهلياللقاء، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثًا، يقدم أداءً جيدًا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.ويحتل أصحاب الأرض المركز الحادي عشر من سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد لعب 18 مباراة.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى وأمامه أحمد رمضان «بيكهام» ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل «كوكا» وأليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات ومحمد شريف.