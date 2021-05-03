شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يتحدث عن أفضل موسم له مع إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بأن هذا العام هو الأفضل في مسيرته الكروية، بعدما توج مع الإنتر بلقب الدوري الإيطالي عن الموسم الجاري «2020-2021».

وقال لوكاكو في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: أنا سعيد جدًا لجميع مشجعي إنتر في العالم، للفريق والموظفين والرئيس والجميع.

وأضاف «لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لنا، أنا فخور حقًا باللعب في إنتر، كنت أرغب في الخروج والاحتفال مع الجماهير، لقد أخبرت صديقي بأن هذه هي أفضل طريقة لتجربة هذا الشعور، أن أكون هنا مع الجماهير.

وكان لوكاكو قد خرج في سيارته للاحتفال في شوارع مدينة ميلانو، عقب تعادل أتالانتا وساسولو وتتويج إنتر باللقب رسميًا، حيث ظهر البلجيكي وهو يحمل قميص إنتر ويحتفل بالفوز.

وتابع: «بالنسبة لي وللعديد من زملائي، هذا هو أول لقب لنا، لذلك فهي لحظة أردنا مشاركتها معهم».

وسُئل لوكاكو عما إذا كان هذا هو أفضل موسم في مسيرته، ليرد قائلاً: «العام الماضي كان جيدًا أيضًا، لكن بالتأكيد هذا هو الأفضل في مسيرتي، إنه لأمر رائع وأتمنى الاستمرار على هذا، أريد أن أشكر الجميع وأنا سعيد حقًا».