شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعالج الأخطاء الفنية قبل مواجهة الجونة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الاسماعيلى تحضيراتة لمواجهة الجونة المقررة الأربعاء المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

ويتابع إيهاب جلال، المدير الفني، استعدادات الفريق هاتفيًا، حيث يخضع حاليًا للعزل داخل المنزل بسبب إصابته بكورونا، وينتظر أن يجري غدًا مسحة لمعرفة آخر تطورات حالته ومدى إمكانية لحاقه بالمباراة في حالة شفائه تمامًا.

ويركز الجهاز الفنى للإسماعيلى خلال التدريبات على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة بجانب علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين مؤخرًا لتجنب تكرارها، وخاض كل من باهر المحمدى وحسين السيد وعمر هنيدي ومحمد الضرف ومحمد عبدالسميع تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال خلال مران امس تدريبات حراس المرمى كانت عبارة عن سبل بناء الهجمات من الدفاع للهجوم، فضلًا عن تدريبات آخرى لقياس رد فعل حراس المرمى.