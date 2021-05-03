شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يكشف تفاصيل عودته لفريق أرسنال بعد تجاوزه محنة الملاريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيير-إمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما سجل هدفا في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية منذ تعافيه من الملاريا وخلال الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وغاب القائد أوباميانج بعد إصابته بالملاريا خلال الارتباط باللعب مع منتخب الجابون في مارس الماضى، وقضى بعض الوقت في المستشفى الشهر الماضي قبل أن يتعافى بشكل تدريجي ويعود إلى التشكيلة.

وسجل المهاجم، البالغ عمره 31 عاما، الهدف الثاني لأرسنال بعدما هز زميله المصري محمد النني الشباك ليصبح الفريق الفائز تاسعا في جدول الترتيب.

وقال أوباميانج، الذي سجل 15 هدفا مع أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم: «أنا سعيد حقا بالعودة أولًا وتسجيل الهدف».

عندما يغيب المرء عدة أسابيع، يدرك مدى أهمية العودة إلى الملعب، في آخر خمس دقائق كنت أشعر بإرهاق كبير لكن في الواقع كنت أشعر أني في حالة جيدة طوال المباراة لذا أنا سعيد جدا.

وأضاف: «يجب أن أقول إن الأطباء بذلوا جهدا مذهلا، أنا أشكرهم كثيرا على ذلك، ويستضيف أرسنال منافسه فياريـال في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي الخميس المقبل بعدما خسر 2-1 ذهابا في إسبانيا».