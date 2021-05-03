شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يفوز على سبورتينج ويلجأ لمباراة حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على نظيره سبورتينج، أمس الأحد، في رابع لقاءات الفريقين بالدور النهائي من دوري السوبر، الذي يقام بنظام «Best of 5»، لتصبح النتيجة 2-2.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، بمواجهات دور نهائي دوري السوبر، وشهدت تفوق الأهلي وإعادة حظوظه في الدفاع عن لقب البطولة.

وانتهت الفترة الأولى بين سيدات سلة الأهلي وسبورتنج لصالح المارد الأحمر بنتيجة (25-18)، قبل أن يعود الفريق السكندري وينهي الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة (42-35).

وواصل سبورتنج تقدمه على حساب الأهلي، وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة (57-56)، قبل أن يعود الأهلي ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة (82-72).

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم السبت الماضي، بينما حقق سبورتينج الفوز في أول مباراتين.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الخامسة والحاسمة بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً.